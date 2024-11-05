Два несовершеннолетних пешехода попали под колёса машин в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На территории Нижнего Новгорода 12 ноября произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов. Как отметили в Госавтоинспекции, в обоих случаях виновниками аварий стали именно дети.

Так, около 16:00 в Автозаводском районе на улице Дьяконова в районе дома №2 60-летний водитель Ford Focus совершил наезд на 8-летнего мальчика, перебегающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на "красный". В результате ребёнка с травмами госпитализировали в больницу.

Второе дорожно-транспортное происшествие в 18:51 в районе Дворца спорта на проспекте Гагарина 39-летний водитель Volkswagen Polo наехал на 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Юношу доставили в больницу.

В Госавтоинспекции Нижнего Новгорода напомнили, что родители несут полную ответственность за действия несовершеннолетних и обязаны контролировать поведение своих детей, в том числе на проезжей части. Если эти условия не выполняются, то законные представители могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

За 2024 год в отношении родителей, дети которых нарушили ПДД, составлено 104 соответствующих административных материала.