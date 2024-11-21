Региональная ГИБДД предупредила нижегородских водителей о снегопаде 23 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
"Снегопаду сопутствуют такие явления, как ухудшение видимости на дороге, образование снежной каши, и как следствие, уменьшение сцепление колеса с дорожным полотном. А в условиях гололёда, сцепные качества колёс сводятся к минимальным показателям", - отмечается в сообщении.
Госавтоинспекция Нижегородской области напоминает, что в условиях ухудшения погодных условий необходимо принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности.
Так, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, включить световые приборы и избегать резких маневров в условиях плохой видимости и гололеда на трассе.
Пешеходам рекомендовано переходить дорогу только в разрешенных местах, а в темное время суток использовать светоотражающие элементы на одежде.
Напомним, что экстренное предупреждение было объявлено в Нижегородской области из-за сильных осадков.
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