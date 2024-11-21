ГИБДД предупредила нижегородских водителей о снегопаде 23 ноября Общество

Региональная ГИБДД предупредила нижегородских водителей о снегопаде 23 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

"Снегопаду сопутствуют такие явления, как ухудшение видимости на дороге, образование снежной каши, и как следствие, уменьшение сцепление колеса с дорожным полотном. А в условиях гололёда, сцепные качества колёс сводятся к минимальным показателям", - отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция Нижегородской области напоминает, что в условиях ухудшения погодных условий необходимо принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности.

Так, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, включить световые приборы и избегать резких маневров в условиях плохой видимости и гололеда на трассе.

Пешеходам рекомендовано переходить дорогу только в разрешенных местах, а в темное время суток использовать светоотражающие элементы на одежде.

Напомним, что экстренное предупреждение было объявлено в Нижегородской области из-за сильных осадков.