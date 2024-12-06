Актер Николай Наумов призвал выбирать Пермь в голосовании за "Молодежную столицу России-2025" Общество

Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, актер известного русского сериала “Реальные Пацаны” Николай Наумов призвал граждан поддержать Пермь в голосовании на госуслугах.

Так, пермяк записал видеообращение, в котором объяснил, почему столица Прикамья должна стать “Молодежной столицей России”.

“Проголосуй за город Пермь! Мы реально крутые!”, — сказал актер.

Напомним, Пермь вошла в пятерку финалистов Всероссийского конкурса "Молодёжная столица России – 2025".

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что у столицы Прикамья как у крупного промышленного и молодежного центра есть все шансы на победу. Также призвал губернаторов и их регионы поддержать Пермь в борьбе за это звание, дающее приоритетное право на проведение крупных федеральных конкурсов для молодежи всей России, развитие городской и туристической инфраструктуры, повышение рейтинга инвестиционной привлекательности региона.