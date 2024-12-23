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Общество

Налоговый вычет на второго и последующих детей увеличили в 2025 году

04 января 2025 15:51  [103] Общество

С 1 января 2025 года увеличивается размер стандартных налоговых вычетов. Стандартный вычет предоставляет налоговый агент (работодатель) тем работникам, на обеспечении которых есть дети. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Увеличивается и стандартный вычет на второго и последующих детей и лимит доходов, на которые он предоставляется.

Теперь вычет на второго ребенка составит 2,8 тыс. рублей (ранее – 1,4 тыс. рублей), на третьего ребенка и каждого последующего – 6 тыс. рублей в месяц (до 2025 года - 3 тыс. рублей).

С 6 до 12 тыс. рублей увеличили вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка, если они воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (инвалида с детства).

Такая же мера поддержки действует для учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II групп.

Увеличен размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей: вместо 350 тыс. рублей теперь он составит 450 тыс. рублей.

Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 12.07.2024 №176-ФЗ.

Как сообщалось ранее, социальный налоговый вычет на лечение получили более 63 тысяч нижегородцев.

Напомним, что россияне могут получить налоговый вычет за выполнение нормы ГТО.

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Теги:
Дети Налоги
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