“Горьковскую ёлку” посетили 80 тысяч нижегородцев и гостей Нижнего Новгорода Общество

Фото: соцсети Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил новогоднюю ёлку для 150 детей, которая была организована в рамках фестиваля “Горьковская Ёлка”.

Как сообщил мэр в своих соцсетях, мероприятие прошло в здании бывшей городской управы, где ровно 125 лет назад писатель Максим Горький провёл первую благотворительную ёлку для 500 детей.

Праздничное представление прошло для детей участников СВО, ребят из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов и других социально не защищенных категорий.

Для детей были организованы интерактивные игры и новогоднее представление. Кроме того, каждый ребенок получил в подарок книжки со сказками и сладкие подарки.

“С Новым годом! Я рад видеть вас сегодня здесь. Хотя Новый год уже наступил, праздничное настроение, я уверен, у всех есть. Пусть хорошее настроение останется с вами надолго! В следующем году мы снова ждём вас на нашей ёлке. С Новым годом и наступающим Рождеством!” – сказал глава города Юрий Шалабаев.

По словам Юрия Шалабаева, мероприятие стало одним из 75, которые в этом году проводит администрация города для 3 500 детей в рамках “Горьковской Ёлки”.

Ранее сообщалось, что "Ёлка желаний" продолжает исполнять новогодние мечты детей.