Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
Праздники "Новый год в каждый двор" с 26 декабря по 8 января
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 января 2025 15:05  [73] “Горьковскую ёлку” посетили 80 тысяч нижегородцев и гостей Нижнего Новгорода
05 января 2025 14:05  [110] Более 80 мероприятий по поддержке соотечественников организовала Нижегородская области в 2024 году
05 января 2025 12:05  [172] Временные ограничения введут в Нижнем Новгороде у дворца спорта по ул. Лоскутова
05 января 2025 11:05  [173] Жительница Богородска стала финалисткой конкурса "Миссис Мира"
05 января 2025 10:05  [181] Около 400 деревьев посадили в 2024 году в Сормовском районе 
04 января 2025 15:51  [422] Налоговый вычет на второго и последующих детей увеличили в 2025 году
04 января 2025 15:29  [371] Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году
04 января 2025 13:45  [395] Кататься на велосипеде, слушать музыку, заниматься робототехникой: «Ёлка желаний» продолжает исполнять новогодние мечты детей
04 января 2025 10:38  [382] Открыт прием заявок на IV Национальную премию интернет-контента
04 января 2025 10:31  [342] Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 23 января
Общество

“Горьковскую ёлку” посетили 80 тысяч нижегородцев и гостей Нижнего Новгорода

05 января 2025 15:05  [73] Общество

Фото: соцсети Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил новогоднюю ёлку для 150 детей, которая была организована в рамках фестиваля “Горьковская Ёлка”.

Как сообщил мэр в своих соцсетях, мероприятие прошло в здании бывшей городской управы, где ровно 125 лет назад писатель Максим Горький провёл первую благотворительную ёлку для 500 детей.

Праздничное представление прошло для детей участников СВО, ребят из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов и других социально не защищенных категорий.

Для детей были организованы интерактивные игры и новогоднее представление. Кроме того, каждый ребенок получил в подарок книжки со сказками и сладкие подарки.

“С Новым годом! Я рад видеть вас сегодня здесь. Хотя Новый год уже наступил, праздничное настроение, я уверен, у всех есть. Пусть хорошее настроение останется с вами надолго! В следующем году мы снова ждём вас на нашей ёлке. С Новым годом и наступающим Рождеством!” – сказал глава города Юрий Шалабаев.

По словам Юрия Шалабаева, мероприятие стало одним из 75, которые в этом году проводит администрация города для 3 500 детей в рамках “Горьковской Ёлки”.

Ранее сообщалось, что "Ёлка желаний" продолжает исполнять новогодние мечты детей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Горьковская ёлка Новый год Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
04 января 2025 13:45  [395] Кататься на велосипеде, слушать музыку, заниматься робототехникой: «Ёлка желаний» продолжает исполнять новогодние мечты детей
01 января 2025 16:49  [851] 11 детей родились в новогоднюю ночь в Нижегородской области
02 декабря 2024 08:39  [1535] Фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph