В официальный реестр российских утилизаторов вошло 80 компаний Общество

Фото: РЭО

В 2024 году в реестр утилизаторов вошло 80 компаний, прошедших специализированную проверку документов и мощностей. Об этом сообщает телеканал "360".

Реестр создан в рамках обновления механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Он начал действовать в 2024 году. Согласно правилам РОП, компании должны сами обеспечить утилизацию отходов от своих товаров, заказав такую услугу у проверенных утилизаторов или уплатив экосбор.

"В 2024 году заработал реестр утилизаторов. Только с этими утилизаторами из реестра можно заключать прямые договоры в рамках системы РОП", - рассказал подробности гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, правительство наделило РЭО полномочиями совместной с Росприроднадзором проверки утилизаторов - оценивать реальные мощности по утилизации, фактическое производство товаров из отходов или вторсырья. Заявок на включение в реестр поступило немало, но к настоящему времени в него включили только 80 утилизаторов.

"Только после аудита документов и выезда на площадку мы совместно с Росприроднадзором принимаем решение, включать или не включать утилизатора в реестр. И, к сожалению, далеко не все компании во время документарных и выездных проверок смогли подтвердить заявленные мощности", - уточнил Буцаев.

В помощь бизнесу РЭО разработал Конвертер кодов товаров и отходов. Он помогает при соотнесении видов товаров, подлежащих утилизации, видов отходов и видов полученной из таких отходов продукции, которые могут быть произведены в результате утилизации.

Стоит отметить, что по действующему законодательству переработчики могут оказывать услуги производителям и импортёрам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только с момента включения в реестр.

Напомним, что в России утвердили перечень товаров с обязательным использованием вторсырья, который начнёт действовать с этого года. Также определён перечень видов работ и услуг, которые выполняются с обязательным использованием вторсырья.