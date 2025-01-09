Праздничная площадка на Нижегородской ярмарке меняет график с 13 января Культура и отдых

Праздничная площадка на Нижегородской ярмарке меняет график с 13 января

Праздничная площадка на Нижегородской ярмарке меняет график с 13 января. Об этом сообщили организаторы.

Согласно информации, оформление и анимация сохранится до 9 февраля, продолжит работу и каток, система охлаждения которого поддерживает лёд даже при оттепели до +5 градусов.

Однако с 13 января гостей тут теперь ждут с четверга по воскресенье.

Анимация на катке сохранится по субботам и воскресеньям.

Печь будет работать с пятницы по воскресенье с 17:00 до 21:00, а карусель по пятницам с 17:00 до 21:00 и по субботам и воскресеньям с 10:00 до 21:00.

Напомним, "Горьковскую ёлку" посетили 80 тыс. нижегородцев и гостей Нижнего Новгорода.

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