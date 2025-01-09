Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
12 января 2025 16:13  [120] Праздничная площадка на Нижегородской ярмарке меняет график с 13 января
11 января 2025 15:49  [395] Святочное шествие прошло по Большой Покровской в Нижнем Новгороде
11 января 2025 11:54  [344] Нижегородские музеи за время новогодних праздников посетило более 65 тысяч человек
10 января 2025 14:05  [399] Проект реконструкции ТЮЗа в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу
09 января 2025 18:34  [449] Туристический налог ввели в Балахнинском районе
09 января 2025 13:23  [537] Святки на Щёлоковском хуторе
08 января 2025 15:51  [619] Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль "Рождество в Арзамасе" 7 января
07 января 2025 16:24  [640] Творческий вечер Игоря Караулова пройдет в Нижнем Новгороде
07 января 2025 14:45  [594] Точки концентрации талантов "Гений места" создадут в трех нижегородских библиотеках в 2025 году
07 января 2025 10:54  [569] Почти 60 редких изданий оцифровали в нижегородской библиотеке им. Ленина в 2024 году по нацпроекту
Культура и отдых

Праздничная площадка на Нижегородской ярмарке меняет график с 13 января

12 января 2025 16:13  [120] Культура и отдых
Праздничная площадка на Нижегородской ярмарке меняет график с 13 января

Праздничная площадка на Нижегородской ярмарке меняет график с 13 января

Праздничная площадка на Нижегородской ярмарке меняет график с 13 января. Об этом сообщили организаторы.

Согласно информации, оформление и анимация сохранится до 9 февраля, продолжит работу и каток, система охлаждения которого поддерживает лёд даже при оттепели до +5 градусов.

Однако с 13 января гостей тут теперь ждут с четверга по воскресенье.

Анимация на катке сохранится по субботам и воскресеньям.

Печь будет работать с пятницы по воскресенье с 17:00 до 21:00, а карусель по пятницам с 17:00 до 21:00 и по субботам и воскресеньям с 10:00 до 21:00.

Напомним, "Горьковскую ёлку" посетили 80 тыс. нижегородцев и гостей Нижнего Новгорода.

(0+)

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph