Праздничная площадка на Нижегородской ярмарке меняет график с 13 января
Праздничная площадка на Нижегородской ярмарке меняет график с 13 января. Об этом сообщили организаторы.
Согласно информации, оформление и анимация сохранится до 9 февраля, продолжит работу и каток, система охлаждения которого поддерживает лёд даже при оттепели до +5 градусов.
Однако с 13 января гостей тут теперь ждут с четверга по воскресенье.
Анимация на катке сохранится по субботам и воскресеньям.
Печь будет работать с пятницы по воскресенье с 17:00 до 21:00, а карусель по пятницам с 17:00 до 21:00 и по субботам и воскресеньям с 10:00 до 21:00.
Напомним, "Горьковскую ёлку" посетили 80 тыс. нижегородцев и гостей Нижнего Новгорода.
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