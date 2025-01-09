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Происшествия

Бомбу искали в администрации Сормовского района в Нижнем Новгороде

14 января 2025 09:43  [106] Происшествия

В Нижнем Новгороде в администрации Сормовского района искали взрывное устройство.

Как сообщает Telegram-канал "Новости Нижнего Новгорода | NN.RU", информацию о якобы заложенной бомбе в учреждении сообщили неизвестные.

На место для проверки выезжали специалисты экстренных служб, которые после осмотра здания ничего не обнаружили. Отмечается, что во время обследования помещений эвакуация работников администрации не проводилась.

Ранее сообщалось, что батарейка разорвала на части пульт от игрушки в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Взрывные устройства Сормовский район
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