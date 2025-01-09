Виновник массовой аварии в Кстовском районе самостоятельно обратился за медпомощью Происшествия

Виновник массовой аварии в Кстовском районе, произошедшей 15 января, самостоятельно обратился за медпомощью спустя несколько часов после ДТП.

Как сообщает пресс-служба нижегородского ГУ МВД, 65-летний водитель автомобиля Honda совершил столкновение с Renault, после чего японский автомобиль выбросило на встречную полосу прямо во внедорожник Toyota.

По предварительным данным, именно водитель Honda стал виновником массовой аварии, поскольку выехал на перекресток уже на запрещающий сигнал светофора. Другие участники ДТП не пострадали. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и два пострадали в ДТП на М-7 в Нижегородской области.