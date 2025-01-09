Евгений Люлин напомнил нижегородцам о "периоде охлаждения" при получении кредита

Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин напомнил жителям региона о "периоде охлаждения" при получении кредита.
Как рассказал в своем Telegram-канале председатель ЗСНО, за три квартала 2024 года аферисты смогли выманить по телефону у россиян 18 млрд рублей.
"Вас тоже достали эти звонки с предложениями перевести все средства на безопасный счет?" - спросил спикер Заксобрания.
Он также призвал всех нижегородцев проявлять бдительность при телефонном общении с незнакомцами.
Евгений Люлин напомнил и о мерах, которые принимаются на законодательном уровне. Так, теперь заёмные деньги можно будет получить через 4 часа – для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, и через 48 часов - для сумм от 200 тысяч рублей.
Речь идет о том, что человек получает время осознать свои действия, связаться с родственниками. Спикер также напомнил и о том, что в законе теперь устанавливается обязанность кредитных организаций зачислять средства только на счет заемщика.
Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка лишилась около 2,5 млн рублей после общения с мошенниками.
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