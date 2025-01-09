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Общество

Движение транспорта ограничат из-за крещенских купаний в Нижнем Новгороде

17 января 2025 17:26  [103] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах в Автозаводском, Приокском, Советском районах и Нижегородском районах Нижнего Новгорода из-за крещенских купаний в ночь на 19 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 20:00 18 января до 4:00 19 января движение транспорта ограничат на участке дороги от дома №18 улицы Героя Юрия Смирнова до улицы Колхозной. В этот же время будет запрещен проезд транспорта по улице Горбатовской, улице Манежной на участке от улицы Корейской, улице Братьев Игнатьевых на отрезке от улицы Медицинской.

Кроме того, с 19: 00 18 января до 4:00 19 января движение транспорта приостановят в деревне Сартаково по улице Центральной на участке от дома №1Б до дома №166Д. В это же время здесь ограничат движение по боковому проезду набережной Гребного канала (на участке от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №111 на набережной Гребного канала).

"Объехать зону проведения мероприятий можно по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Напомним, крещенских морозов в Нижнем Новгороде не будет.

Сообщалось, что в приволжской столице будет всего шесть купелей. 

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Теги:
ограничения Транспорт
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