Председатель ЗС НО Евгений Люлин поздравил с 90-летием блокадницу из Дзержинска Общество

фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель регионального парламента Евгений Люлин поздравил с 90-летием ветерана труда, блокадницу Валентину Сорокину. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, детстве она пережила блокаду Ленинграда, а после была в эвакуации в Ярославской области.

В Дзержинске Валентина Сорокина оказалась в 14 лет, где она после работала на Решетихинской прядильно-сетевязальной фабрике, а позже на заводе химического машиностроения. ЗАГСу города Дзержинск ветеран посвятила больше 20 лет своей жизни (с 1969 по 1995 годы).

"Дети Валентины Михайловны шутят, что их мама есть в семейных альбомах всех дзержинских молодоженов 70-80-х годов. Её улыбка и добрые слова сопровождали множество пар в их первый день семейной жизни. Валентина Михайловна всегда старалась сделать каждую церемонию особенной, находя трогательные стихи и напутствия для каждой пары", - подчеркнул председатель ЗС НО Евгений Люлин.

Общий трудовой стаж Валентины Сорокиной – 64 года. Сейчас она продолжает активно участвовать в жизни города, в мероприятиях, проводимых Советом ветеранов администрации и госучреждений Дзержинска.

Как сообщалось ранее, спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин напомнил жителям региона о "периоде охлаждения" при получении кредита.