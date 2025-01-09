Проект о повышении качества медпомощи рассмотрят в Госдуме Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На этой неделе Государственная Дума рассмотрит законопроект, направленный на улучшение качества медицинской помощи и решение актуальных проблем в сфере здравоохранения. Об этом со ссылкой на председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина сообщил телеканал "360".

Володин отметил важность повышения квалификации среднего медицинского персонала. Он подчеркнул, что благодаря обучению сотрудники медицинских учреждений смогут использовать новые технологии и методы диагностики. Однако, по его словам, основная работа по повышению квалификации ведётся коммерческими организациями, которые предлагают курсы и программы переподготовки, позволяющие учиться онлайн.

Спикер Госдумы выразил обеспокоенность тем, что такая форма обучения негативно сказывается на качестве медицинской помощи. В связи с этим он предложил закрепить за Министерством здравоохранения разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования. Кроме того, Володин выступил за запрет на использование исключительно электронного и дистанционного обучения для основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования.