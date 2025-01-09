Хохломская роспись получит субсидии на расширение ассортимента продукции в 2025 году

АО "Хохломская роспись" в Нижегородской области получит субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение затрат по сохранению и расширению ассортимента изделий в 2025 году. Об этом сообщает официальный портал правовой информации региона.
Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Хохломская роспись получит средства из областного бюджета на эти цели в 2025 году, а также в 2026 и 2027 годах", - говорится в сообщении.
Напомним, губернатор Глеб Никитин обсудил развитие АО "Хохломская роспись" с его новым гендиректором Владиславом Валовым.
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