Хохломская роспись получит субсидии на расширение ассортимента продукции в 2025 году Культура и отдых

АО "Хохломская роспись" в Нижегородской области получит субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение затрат по сохранению и расширению ассортимента изделий в 2025 году. Об этом сообщает официальный портал правовой информации региона.

Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Хохломская роспись получит средства из областного бюджета на эти цели в 2025 году, а также в 2026 и 2027 годах", - говорится в сообщении.

Напомним, губернатор Глеб Никитин обсудил развитие АО "Хохломская роспись" с его новым гендиректором Владиславом Валовым.