Нижегородцы оседлали сапборды в середине зимы Общество

Этой зимой у нижегородцев пользуются популярностью прогулки на сапбордах. Организаторы данного вида времяпровождения предлагают в сети разные варианты предложений.

Особенно привлекательны сап-прогулки на озере Ключик, которое расположено в Павловском округе. Маршрут протяженностью 3 км пролегает от озера Ключик по реке Суринь до озера Тосканка. По будням и в выходные здесь проводятся групповые катания, рассчитанные на 4 и более человек. А в вечернее время нижегородцы могут насладиться прогулками на сапах с подсветкой. На озеро можно брать с собой детей от 10 лет.

Всем участникам выдаются гидрокостюмы, теплые сапоги и горнолыжные варежки. Стоимость катания составляет от 5 до 6 тысяч рублей с человека.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров сферы туризма.