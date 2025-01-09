Почти 1,4 млрд рублей выдели на строительство водозабора в Большом Болдине Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Администрация Большеболдинского муниципального округа в Нижегородской области объявила аукцион по выбору подрядчика для строительства водозабора с сетями водоснабжения. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядной организации предстоит построить трубопроводы водовода общей протяженностью 20,2 км.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1 млрд 390 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 февраля. Итоги аукциона планируется подвести 13 февраля.

Строительство инженерных сетей должно завершиться до 1 июля 2027 года.

Напомним, ФРТ направит 478 млн рублей на модернизацию ЖКХ в Нижегородской области.