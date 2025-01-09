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Общество

Книга о вкладе горьковчан в спасении блокадного Ленинграда вышла в свет

27 января 2025 14:21  [119] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда в Нижегородской области выпущена книга о вкладе Горьковской области в спасение осажденного города.

Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале. 

По словам главы региона, в основу книги вошли истории из экспозиции проекта "Я говорю с тобой из Ленинграда" и воспоминания 31 героя, которые пережили блокаду и эвакуацию. В издание, в том числе, включены рассказы тех, кто ехал в эвакуацию в одном вагоне с Таней Савичевой.

Глеб Никитин отметил, что экземпляры этой книги будут направлены во все центральные и модельные библиотеки Нижегородской области, а также в библиотеки и музеи населенных пунктов, где размещались тогда детские дома для эвакуированных.

Кроме того, на сайте областной Ленинской библиотеки книга будет доступна в электронном виде.

"История блокады Ленинграда - наша общая, и сохранение памяти об этом - святая обязанность каждого", - резюмировал Глеб Никитин.

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Теги:
Библиотеки блокада Книги
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