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Политика

Законопроект о расширении Нижнего Новгорода пока не готов

28 января 2025 13:51  [108] Политика

Подготовка законопроекта об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа пока не завершена. В государственно-правовом департаменте областного правительства сообщили, что документ будет внесен на рассмотрение только после завершения всех необходимых согласований. Конкретные сроки пока не определены.  

Напомним, решение о слиянии двух муниципалитетов было одобрено депутатами думы Нижнего Новгорода и совета Кстовского округа еще в декабре 2024 года. Однако окончательное утверждение требует разработки регионального закона, в котором, среди прочего, должны быть прописаны параметры новой городской думы и правила выборов, запланированных на сентябрь 2025 года.  

По данным "Ъ - Приволжье", законопроект не включен в повестку заседания областного парламента 30 января, и его рассмотрение в ближайшее время не планируется.

Напомним, что недавно в Нижнем Новгороде стартовало обсуждение вопроса о разделении Нижегородского района на две части.

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Теги:
Законодательство Кстово
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