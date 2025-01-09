Законопроект о расширении Нижнего Новгорода пока не готов Политика

Подготовка законопроекта об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа пока не завершена. В государственно-правовом департаменте областного правительства сообщили, что документ будет внесен на рассмотрение только после завершения всех необходимых согласований. Конкретные сроки пока не определены.

Напомним, решение о слиянии двух муниципалитетов было одобрено депутатами думы Нижнего Новгорода и совета Кстовского округа еще в декабре 2024 года. Однако окончательное утверждение требует разработки регионального закона, в котором, среди прочего, должны быть прописаны параметры новой городской думы и правила выборов, запланированных на сентябрь 2025 года.

По данным "Ъ - Приволжье", законопроект не включен в повестку заседания областного парламента 30 января, и его рассмотрение в ближайшее время не планируется.

Напомним, что недавно в Нижнем Новгороде стартовало обсуждение вопроса о разделении Нижегородского района на две части.