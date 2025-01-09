33-летняя женщина разбилась насмерть в ДТП под Кстовом Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

На трассе Кстово – Дальнее Константиново произошло смертельное ДТП. О чем сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате столкновения грузовика и легковушки погибла 33-летняя женщина. 17-летний подросток получил травмы.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Причины случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что погибшим в жутком ДТП на М-12 в Пильне оказался священник из Казахстана.