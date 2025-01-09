33-летняя женщина разбилась насмерть в ДТП под Кстовом

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На трассе Кстово – Дальнее Константиново произошло смертельное ДТП. О чем сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В результате столкновения грузовика и легковушки погибла 33-летняя женщина. 17-летний подросток получил травмы.
Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.
Причины случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что погибшим в жутком ДТП на М-12 в Пильне оказался священник из Казахстана.
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