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Происшествия

33-летняя женщина разбилась насмерть в ДТП под Кстовом

29 января 2025 10:20  [137] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

На трассе Кстово – Дальнее Константиново произошло смертельное ДТП. О чем сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате столкновения грузовика и легковушки погибла 33-летняя женщина. 17-летний подросток получил травмы.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Причины случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что погибшим в жутком ДТП на М-12 в Пильне оказался священник из Казахстана.

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Теги:
ДТП Кстово
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