Пострадавший от взрыва дом в Богородске хотят признать аварийным Общество

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Пострадавший от взрыва газа дом № 17 по улице Огарева в Богородске в Нижегородской области планируется признать аварийным. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрация Богородского муниципального округа.

По данным ведомства, в настоящее время получено заключение строительной экспертизы от АНО "Научно-исследовательский экспертный центр строительства и недвижимости".

"Межведомственной комиссией проведена работа по признанию жилых помещений пригодными (не пригодными), а многоквартирного дома аварийным. На основании полученных результатов готовится нормативный правовой акт о признании дома аварийным", - говорится в сообщении.

А районной администрации добавили, что за предоставлением манёвренного фонда жители пострадавшего дома не обращались, вопрос временного проживания они решили самостоятельно.

Напомним, глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве газа в доме в Богородске.