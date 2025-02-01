Шестерых пропавших в январе продолжают искать в Нижегородской области Общество

В январе 2025 года в Нижегородской области пропали 109 человек. Поисковый отряд «Волонтер» подвел итоги работы за месяц.

Среди пропавших 87 человек удалось обнаружить живыми, пятерых, к сожалению, нашли погибшими. Еще 11 человек были найдены без участия добровольцев. Однако поиски шестерых до сих пор не завершены.

Напомним, если кто-то из близких исчез, нижегородцы могут обратиться за помощью в поисковый отряд по телефону горячей линии 8(831)291-51-51.

Ранее в Нижнем Новгороде пропала женщина с двумя шестимесячными сыновьями. Спустя несколько дней их удалось найти живыми.