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Общество

Шестерых пропавших в январе продолжают искать в Нижегородской области

02 февраля 2025 13:42  [1] Общество

В январе 2025 года в Нижегородской области пропали 109 человек. Поисковый отряд «Волонтер» подвел итоги работы за месяц.  

Среди пропавших 87 человек удалось обнаружить живыми, пятерых, к сожалению, нашли погибшими. Еще 11 человек были найдены без участия добровольцев. Однако поиски шестерых до сих пор не завершены.  

Напомним, если кто-то из близких исчез, нижегородцы могут обратиться за помощью в поисковый отряд по телефону горячей линии 8(831)291-51-51.  

Ранее в Нижнем Новгороде пропала женщина с двумя шестимесячными сыновьями. Спустя несколько дней их удалось найти живыми.

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Теги:
Волонтеры пропавшие Розыск
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