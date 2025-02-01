Воскресенский округ планирует строительство банного комплекса у Ветлуги Бизнес

В Воскресенском округе планируется возведение банного комплекса с разнообразными SPA-программами. Информация об этом размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

Для строительства выбрана площадка в деревне Русениха, расположенной на берегу реки Ветлуга.

Проект оценивается в 100 миллионов рублей, а срок его окупаемости составляет около пяти лет. В настоящее время ведется поиск инвестора для реализации задумки.

Ранее сообщалось, что в Лысковском округе планируется построить глэмпинг.