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Общество

Нижегородцы получат проиндексированные детские пособия за январь в начале февраля

03 февраля 2025 14:35  [112] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В течение текущей рабочей недели будут начислены проиндексированные детские пособия за январь. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.

В понедельник на карты будут перечислены средства в рамках единого пособия, выплаты на первого ребёнка до трёх лет и пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. В среду поступят ежемесячные выплаты из материнского капитала. А в пятницу будет осуществлена выплата по уходу за ребёнком для работающих родителей.

Важно отметить, что зачисление средств происходит в течение всего дня. Если пособия не поступят на счёт утром, необходимо дождаться их поступления до конца дня.

С 1 февраля в России был увеличен размер материнского капитала. Теперь за первого ребёнка будут выплачивать 690 300 рублей, а за второго и последующих детей — 912 200 рублей. Единовременное пособие при рождении ребёнка также увеличилось и составляет 26 900 рублей.

Напомним, что с 1 февраля в России проведена индексация более 40 социальных выплат.

Ранее нижегородцам объяснили новые правила назначения пособий на детей в 2025 году.

Напомним также, что с 2025 года в России меняются условия предоставления выплат по уходу за детьми с инвалидностью до 18 лет и инвалидами с детства I группы. Теперь ежемесячная выплата составит 10 000 рублей, независимо от статуса ухаживающего лица. Это правило распространяется на родителей, опекунов, а также других неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход.

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Теги:
Дети Социальные выплаты
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