"Поезд Победы" прибудет в Нижний Новгород 9 февраля Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска.

Первая в России иммерсивная инсталляция о событиях Великой Отечественной войны, размещённая в железнодорожном эшелоне, приедет в приволжскую столицу уже завтра. Об этом сообщили в горадминистрации Дзержинска. Сейчас Поезд находится там.

Известно, что интерактивная экспозиция в десяти вагонах рассказывает о ходе войны — от эвакуации, жизни в окопах, блокады, концлагерей до долгожданной встречи Победы. При этом задействуются 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов.

"В год юбилея великой Победы мы особенно много говорим о Великой Отечественной войне, вспоминаем её героев, проводим множество мероприятий. И "Поезд Победы" — тоже часть этой юбилейной программы, возможно, самая яркая, потому что это интерактивная выставка, которая наглядно знакомит с важными вехами и событиями той войны", — подчеркнула руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

В частности, инсталляция пробудет в областном центре три дня — до 12 февраля.

Напомним, чтобы посетить "Поезд Победы", требуется предварительная регистрация на сайте проекта.