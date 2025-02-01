Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
08 февраля 2025 13:27  [114] 17-летний нижегородец Антон Панзин стал участником нового "Голоса"
08 февраля 2025 13:23  [124] "Поезд Победы" прибудет в Нижний Новгород 9 февраля
07 февраля 2025 14:14  [238] Что смотреть нижегородцам в День российской науки: подборка документалок
06 февраля 2025 18:49  [350] Нижегородцев приглашают поддержать региональные проекты, представленные в рамках турпремии "Маршрут построен"
06 февраля 2025 18:12  [445] Отмена шоу сестер Авериных в Перми обернулась скандалом
05 февраля 2025 17:12  [242] Нижегородская область получила награду за лидерство в создании модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта "Культура"
05 февраля 2025 16:14  [244] Познавательные, творческие и спортивно-оздоровительные занятия проведут для нижегородцев в Центре долголетия в феврале
05 февраля 2025 15:50  [335] Художник Роман Ляпин планирует пленэр и выставку в Нижнем Новгороде
05 февраля 2025 15:36  [183] В Нижегородской области в 2025 году за счет федерального бюджета будет модернизировано 5 библиотек
04 февраля 2025 17:11  [318] Папа, найдись: драмеди "Между нами химия" выйдет на Wink.ru в марте
Культура и отдых

"Поезд Победы" прибудет в Нижний Новгород 9 февраля

08 февраля 2025 13:23  [124] Культура и отдых
Фото: пресс-служба администрации Дзержинска.

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска.

Первая в России иммерсивная инсталляция о событиях Великой Отечественной войны, размещённая в железнодорожном эшелоне, приедет в приволжскую столицу уже завтра. Об этом сообщили в горадминистрации Дзержинска. Сейчас Поезд находится там.

Известно, что интерактивная экспозиция в десяти вагонах рассказывает о ходе войны — от эвакуации, жизни в окопах, блокады, концлагерей до долгожданной встречи Победы. При этом задействуются 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов.

"В год юбилея великой Победы мы особенно много говорим о Великой Отечественной войне, вспоминаем её героев, проводим множество мероприятий. И "Поезд Победы" — тоже часть этой юбилейной программы, возможно, самая яркая, потому что это интерактивная выставка, которая наглядно знакомит с важными вехами и событиями той войны", — подчеркнула руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

В частности, инсталляция пробудет в областном центре три дня — до 12 февраля.

Напомним, чтобы посетить "Поезд Победы", требуется предварительная регистрация на сайте проекта.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ жд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph