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Экономика

Огурцы по 800 рублей шокировали жителей Нижнего Новгорода

10 февраля 2025 17:26  [103] Экономика

Фото: телеграмм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Нижегородцев потрясла новость о свежих огурцах по 800-850 рублей за килограмм. Местный житель нашел "драгоценные" овощи в уличной палатке на улице Ногина в Сормове. Он сфотографировал их и выложил в сеть.

Горожане принялись обсуждать шок-цены на огурцы. "Хочу посмотреть на того, кто это покупает", "Огурец это не еда. Проходи мимо", - вот лишь малая часть возмущенных комментариев.

Некоторые посоветовали горожанину покупать огурцы в сетевых супермаркетах. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 44 место в России по доступности бензина.

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Теги:
Продовольствие Цены
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