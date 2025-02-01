Огурцы по 800 рублей шокировали жителей Нижнего Новгорода Экономика

Фото: телеграмм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Нижегородцев потрясла новость о свежих огурцах по 800-850 рублей за килограмм. Местный житель нашел "драгоценные" овощи в уличной палатке на улице Ногина в Сормове. Он сфотографировал их и выложил в сеть.

Горожане принялись обсуждать шок-цены на огурцы. "Хочу посмотреть на того, кто это покупает", "Огурец это не еда. Проходи мимо", - вот лишь малая часть возмущенных комментариев.

Некоторые посоветовали горожанину покупать огурцы в сетевых супермаркетах.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 44 место в России по доступности бензина.