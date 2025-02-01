Огурцы по 800 рублей шокировали жителей Нижнего Новгорода

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Нижегородцев потрясла новость о свежих огурцах по 800-850 рублей за килограмм. Местный житель нашел "драгоценные" овощи в уличной палатке на улице Ногина в Сормове. Он сфотографировал их и выложил в сеть.
Горожане принялись обсуждать шок-цены на огурцы. "Хочу посмотреть на того, кто это покупает", "Огурец это не еда. Проходи мимо", - вот лишь малая часть возмущенных комментариев.
Некоторые посоветовали горожанину покупать огурцы в сетевых супермаркетах.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 44 место в России по доступности бензина.
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