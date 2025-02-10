Многоэтажку незаконно возвели в частном секторе Нижнего Новгорода Общество

Фото: стоп-кадр видео телеканала "Кстати.."

В поселке Дубенки в Приокском районе Нижнего Новгорода без разрешения возвели многоэтажный жилой дом на 15 квартир. При этом объект был построен на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Несмотря на вынесенное мэрией решение о сносе, здание продолжает стоять.

Как сообщается в программе "Кстати..." (16+), предприниматель приобрел участок площадью 15 соток под строительство частного дома. Однако вместо индивидуального жилья на территории появился многоквартирный дом с подвалом и мезонином.

Соседи обеспокоены ситуацией, особенно учитывая, что поселок испытывает сложности с коммунальной инфраструктурой. Так, одному из местных жителей ранее отказали в проведении газа в небольшую гаражную пристройку из-за нехватки мощностей. В районе также отсутствует центральная канализация.

"Мы сюда из многоэтажки приехали для того, чтобы спокойно здесь жить, в частном секторе. Конечно, город строится и все меняется, но мы не думали, что нас будут окружать такие дома", — рассказала местная жительница Наталья.

Владелец участка Сергей утверждает, что строил дом исключительно для своей семьи. Он заявил, что является многоженцем и нуждается в просторном жилье. Однако местные жители сообщают, что на различных площадках уже появляются объявления о продаже квартир в этом здании. Кроме того, некоторым соседям предлагали приобрести доли в постройке.

Несмотря на решение комиссии о сносе, пока неясно, когда и как будет выполнено это предписание.

Ранее сообщалось, что более 150 самовольных построек снесут в Московском районе до конца года.