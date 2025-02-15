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Общество

Нижегородские следователи собрали гумгруз для защитников Отечества на СВО

22 февраля 2025 16:33  [106] Общество
Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества сотрудники СУ СКР по Нижегородской области собрали и доставили партию гуманитарного груза для бойцов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Очередную отправку предназначили для военнослужащих в ЛНР. В состав гумпомощи вошли маскировочные сети, лекарства, квадрокоптеры, окопные свечи, стройматериал и шанцевый инструмент.

Кроме того, бойцам передали продовольствие и другие необходимые вещи.

В свою очередь солдаты подчеркнули, что подобное внимание не только доказывает поддержку со стороны народа, но и придают силы, уверенность, укрепляют моральный дух.

Напомним, в конце прошлого года волонтёрский центр Нижегородской области отправил 4 тонны гумпомощи бойцам СВО.

В состав груза вошли: медикаменты и средств личной гигиены, а также новогодние подарки, которые принесли неравнодушные нижегородцы. Это коробки со сладостями, нарисованные открытки, теплые вязаные носки, талисманы, елочные игрушки и сувениры с символикой наступающего года. 

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Теги:
гуманитарная помощь СВО
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