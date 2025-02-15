Нижегородские спасатели присоединились к Всероссийскому праздничному челленджу Общество

фото: МЧС России

Нижегородские спасатели присоединились к Всероссийскому праздничному челленджу. Об этом сообщили в МЧС России.

Сотрудники ведомства под композицию Олега Газманова "Вперёд, Россия!" выстроились в элементы символа Дня защитника Отечества – лучи остроконечной звезды.

В частности, Приволжский федеральный округ принял эстафету от Южного федерального округа и передал её коллегам из Северо-Западного федерального округа.

Спасатели отметились около своих дежурных пунктов, а также региональных достопримечательностей. Так, нижегороды предстали перед подвижным пунктом МЧС, в непогоду используемого на дорогах области.

"Этот день – символ мужества, отваги и преданности Родине. Пусть этот праздник напомнит о силе духа, единстве и непоколебимой воле нашего народа", - подчеркнули в МЧС.

Напомним, праздничную подсветку включат на телебашне Нижнего Новгорода ко Дню защитника Отечества.

Ранее была озвучена программа празднования Дня защитника Отечества в городе.