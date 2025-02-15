фото: МЧС России
Нижегородские спасатели присоединились к Всероссийскому праздничному челленджу. Об этом сообщили в МЧС России.
Сотрудники ведомства под композицию Олега Газманова "Вперёд, Россия!" выстроились в элементы символа Дня защитника Отечества – лучи остроконечной звезды.
В частности, Приволжский федеральный округ принял эстафету от Южного федерального округа и передал её коллегам из Северо-Западного федерального округа.
Спасатели отметились около своих дежурных пунктов, а также региональных достопримечательностей. Так, нижегороды предстали перед подвижным пунктом МЧС, в непогоду используемого на дорогах области.
"Этот день – символ мужества, отваги и преданности Родине. Пусть этот праздник напомнит о силе духа, единстве и непоколебимой воле нашего народа", - подчеркнули в МЧС.
Напомним, праздничную подсветку включат на телебашне Нижнего Новгорода ко Дню защитника Отечества.
Ранее была озвучена программа празднования Дня защитника Отечества в городе.
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