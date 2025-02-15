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Общество

Глеб Никитин спел в хором Турецкого у Вечного огня в Нижегородском кремле

23 февраля 2025 21:16  [126] Общество
фото из telegram-канала Глеба Никитина

фото из telegram-канала Глеба Никитина

Глеб Никитин спел в хором Турецкого у Вечного огня в Нижегородском кремле. Об этом губернатор сообщил в своём telegram-канале.

Михаил Турецкий, его музыканты, молодёжь региона и волонтёры Победы приняли участие в церемонии возложения цветов, почтив память героев. Здесь же все вместе они спели знаменитую песню "Журавли" Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова.

Как сообщалось ранее, "Хор Турецкого" и "Сопрано Турецкого" также в День защитника Отечества побывали в гостях у нижегородских ветеранов Николая Шишкина и Евгения Макарова. Артисты исполнили для них военные песни.

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Теги:
Глеб Никитин День защитника Отечества Музыка
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