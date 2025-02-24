Подачу тепла возобновили в дома по улице Пушкина Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" возобновило подачу тепла в дома по улице Пушкина.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, по данным на 15:00 25 февраля ремонтные работы около дома №11 завершились.

В частности, рабочие заменили 6 погонных метров трубопроводов отопления.

Тепло на данный момент уже подается в жилые дома №№ 9, 11 и 11а, а также в два административных здания.

Напомним, что в результате прорыва трубы на улице Пушкина пострадали мужчина и две женщины, одна из которых находится в реанимации. В Следкоме возбудили уголовное дело.