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Общество

Новый морской курорт "Золотые пески" появится в Крыму к 2030 году

03 марта 2025 11:35  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В Республике Крым началось строительство нового морского курорта "Золотые пески". Его площадь составит 226 гектаров, расположится он между городами Саки и Евпатория. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой заявление на главы региона Сергея Аксёнова.

Аксёнов рассказал, что это будет крупный комплекс, включающий в себя спортивные, развлекательные, образовательные объекты и общественные пространства.

По его словам, в настоящее время идёт детальная проработка проекта и его проектирование. Общий объём инвестиций в "Золотые пески" составит около 60 миллиардов рублей. Доходы от реализации проекта будут поступать в том числе в бюджет региона.

В рамках строительства "Золотых песков" планируется провести реконструкцию дороги протяжённостью более 18 км. Существующая трасса, проходящая вдоль побережья, будет перенесена для создания большой прогулочной зоны.

Отмечается, что проект будет реализован до конца 2029 года по поручению президента Владимира Путина.

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Теги:
Отдых Туризм
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