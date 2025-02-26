Доступный отдых в Абхазии сохранится и после запуска прямого авиасообщения Общество

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Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко ранее сообщил, что с 1 мая 2025 года может быть восстановлено регулярное авиасообщение с Абхазией.

По информации, предоставленной генеральным директором туристической компании АРТ-ТУР Дмитрием Арутюновым телеканалу "360", стоимость недельного отдыха в Абхазии для семьи из трёх человек составит примерно 120 тысяч рублей. Однако эта сумма может варьироваться в зависимости от сезона.

Арутюнов отметил, что Абхазия демонстрирует хорошие результаты в летний сезон, и многие российские туристы планируют посетить эту страну в ближайшее время.

Он напомнил, что туристы могут добраться до Абхазии через работающий аэропорт Сочи.

"Обслуживание бортов в Сухуме, возможно, будет дешевле, чем в загруженном аэропорту в Сочи. Тогда и цена билетов будет дешевле", — сказал Арутюнов.

Эксперт также предположил, что дополнительные рейсы в Сочи могут дать аналогичный экономический эффект.

"Абхазию и выбирают, потому что она одна из самых доступных стран. Есть много частых отелей", — добавил Арутюнов.