45-летний мужчина погиб при обрушении крыши пилорамы в Ветлуге Происшествия

В Ветлужском районе Нижегородской области проводится проверка после обрушения деревянного навеса у пилорамы. Об этом сообщили в Гострудинспекции по региону.

Трагический инцидент произошел утром 8 марта на улице Сельхозтехники. Обрушение накрыло 70 кв. метров пристроя, в результате чего под завалом оказался 45-летний мужчина. От полученных травм он скончался.

Трудовая инспекция проверяет, имел ли погибший официальные трудовые отношения с организацией и можно ли квалифицировать происшествие как несчастный случай на производстве. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы рассказывали о гибели рабочего на Бору. Он упал с большой высоты. Случившимся заинтересовались в СК.