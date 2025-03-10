45-летний мужчина погиб при обрушении крыши пилорамы в Ветлуге

В Ветлужском районе Нижегородской области проводится проверка после обрушения деревянного навеса у пилорамы. Об этом сообщили в Гострудинспекции по региону.
Трагический инцидент произошел утром 8 марта на улице Сельхозтехники. Обрушение накрыло 70 кв. метров пристроя, в результате чего под завалом оказался 45-летний мужчина. От полученных травм он скончался.
Трудовая инспекция проверяет, имел ли погибший официальные трудовые отношения с организацией и можно ли квалифицировать происшествие как несчастный случай на производстве. Выясняются все обстоятельства трагедии.
Ранее мы рассказывали о гибели рабочего на Бору. Он упал с большой высоты. Случившимся заинтересовались в СК.
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