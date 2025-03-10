Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 марта 2025 12:30  [56] 45-летний мужчина погиб при обрушении крыши пилорамы в Ветлуге
10 марта 2025 11:58  [88] Москвич лишился 30 млн рублей при обмене валюты через интернет
10 марта 2025 10:55  [266] Трое москвичей похитили 80 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода
10 марта 2025 10:10  [296] Сотрудница нижегородской стоматологии отдала мошенникам 6 млн рублей
10 марта 2025 09:41  [175] Электричка насмерть сбила 46-летнего мужчину в Нижегородской области
09 марта 2025 18:41  [329] За сутки огонь уничтожил 5 бань в Нижегородской области
09 марта 2025 18:38  [281] Нижегородцы вызволили щенка, застрявшего между гаражами
09 марта 2025 14:16  [347] Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Заволжье
09 марта 2025 14:00  [689] Наркосбытчика задержали с мефедроном в Нижегородской области
09 марта 2025 13:50  [449] Драка в Автозаводском парке закончилась примирением сторон
Происшествия

45-летний мужчина погиб при обрушении крыши пилорамы в Ветлуге

10 марта 2025 12:30  [56] Происшествия

В Ветлужском районе Нижегородской области проводится проверка после обрушения деревянного навеса у пилорамы. Об этом сообщили в Гострудинспекции по региону.

Трагический инцидент произошел утром 8 марта на улице Сельхозтехники. Обрушение накрыло 70 кв. метров пристроя, в результате чего под завалом оказался 45-летний мужчина. От полученных травм он скончался.  

Трудовая инспекция проверяет, имел ли погибший официальные трудовые отношения с организацией и можно ли квалифицировать происшествие как несчастный случай на производстве. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы рассказывали о гибели рабочего на Бору. Он упал с большой высоты. Случившимся заинтересовались в СК.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветлужский район Госинспекция труда Смертность
Поделиться:
Новости по теме
07 марта 2025 17:43  [764] Многочисленные нарушения выявлены в НГЛУ имени Добролюбова
05 марта 2025 17:50  [1208] Гибель водителя лесовоза закончилась уголовным делом
04 марта 2025 19:25  [602] Водитель лесовоза погиб после падения березы в Нижегородской области
28 февраля 2025 18:49  [827] 53-летний доставщик хлеба умер на смене в Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph