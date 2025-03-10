Открытый диалог "Патриотизм. Преемственность поколений" объединяет молодежь, ветеранов и представителей власти Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит серия патриотических встреч, организованных региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России». Участниками открытых диалогов с ветеранами СВО, депутатами Госдумы и представителями власти стали уже сотни студентов и школьников. В ходе встреч происходит живое и искреннее обсуждение тем патриотизма, гражданского долга и подвигов защитников России.

В нижегородской Высшей школе экономики на базе военной кафедры студенты, многие из которых готовятся стать офицерами запаса, получили возможность задать интересующие вопросы ветерану СВО, казачьему старшине Николаю Травкину и депутату Государственной Думы Артёму Кавинову.

«Было много вопросов о поддержке военнослужащих нижегородцами - от губернатора до священников, выезжающих на передовую, региональных проектах работы с ветеранами и инвалидами локальных конфликтов, федеральных законах и адаптивных практиках. Договорились о встрече в Госдуме и наших совместных мероприятиях. Такие встречи для молодежи, для всех нас - возможность получить информацию из первых рук, без посредников и интерпретаций. Это воспитание патриотизма не через сухие лозунги, а через живое общение с теми, кто защищает нашу страну, это мощный стимул для саморазвития, формирование ценностей внутри себя, в первую очередь, а, может быть, и переосмысление уже существующих. Это надежный мост между теми, кто защищает Родину, и теми, кому предстоит это делать в будущем», – подчеркнул Артём Кавинов.

Ветеран СВО Николай Травкин рассказал студентам о реалиях службы на передовой, казачьем братстве, сложных, но героических буднях российских бойцов.

«Нам рассказывали, каково это – быть на передовой, защищать свою страну. Я задал Николаю Травкину вопрос о его наградах – откуда они, что за ними стоит? И его ответ меня поразил. Он сказал: «Каждая медаль – это память. За друзей, за учеников, за командиров, за погибших, за места, которые мы отстояли. Это не просто знаки отличия – это целая история». Это многое объяснило», – поделился студент НИУ ВШЭ Родион Холодов.

После патриотической дискуссии для гостей была проведена экскурсия по учебному заведению. А для молодогвардейцев провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

День молодого патриота прошел также в нижегородской школе №45. Кроме ветерана СВО Николая Травкина, со школьниками общались депутат Государственной Думы Евгений Лебедев и глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов.

«О патриотизме и подвигах во имя Родины молодежь должна узнавать на конкретных примерах! Мы говорили о том, что время не властно над настоящим подвигом. В этом нас убеждают примеры героев Великой Отечественной войны. В год 80-летия Победы и в Год защитников Отечества молодому поколению важно знать и помнить о тех, кто ценой здоровья и даже жизни завоевал свободу нашему народу в борьбе с фашизмом. И о тех, кто сегодня сражается на Украине, защищая русских людей – жителей новых регионов РФ», – отметил Евгений Лебедев.

Депутат также вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» блокадницам Нине и Маргарите Кравцовым – свидетельницам тех страшных лет, когда их детство было разрушено войной. Героини мероприятия поделились своими воспоминаниями о военном детстве, о том, как они вместе с жителями Ленинграда переносили все тяготы блокады, как верили в победу и сохраняли силу духа даже в самые тяжелые моменты.

«Сегодняшние мероприятия – не просто очередные встречи. Это осознание того, что защита Родины – это не только про военную службу, но и про внутреннее осознание своей роли в обществе. Кто-то помогает бойцам, кто-то ведет просветительскую работу, кто-то, вдохновившись такими встречами, выбирает путь защитника. Самое главное – понимать, что сила России - в единстве поколений», – подчеркнул один из организаторов мероприятия, активист регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Кирилл Опекунский.

Активист отметил, что МГЕР продолжит цикл патриотических мероприятий, которые помогут молодежи лучше понять свою историю, поддержать бойцов и осознать свое место в судьбе страны.

Поддержку в организации встреч оказали Нижегородское региональное отделение и Штаб общественной поддержки «Единой России», НРО «Волонтерская Рота Боевого Братства», НИУ ВШЭ - Нижний Новгород и НГЛУ им. Добролюбова.

Напомним, сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях, по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта «Историческая память» и в народной программе партии «Единая России».