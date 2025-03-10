Ветер с порывами до 18 м/с идет в Нижегородскую область

По данным Гидрометцентра, 19 марта в Нижегородской области прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 м/с. В связи с этим энергетики филиала "Нижновэнерго" переведены на усиленный режим работы для обеспечения надежного электроснабжения.
На случай аварийных ситуаций готовы 276 оперативных бригад, в составе которых 981 специалист и 426 единиц спецтехники.
Особое внимание уделено социально значимым и инфраструктурным объектам. Для их энергоснабжения в экстренных ситуациях подготовлены 234 резервных источника общей мощностью 7,6 МВт.
Энергетики напоминают: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя к ним приближаться. Об этом необходимо сразу сообщить в энергокомпанию или МЧС.
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