Ветер с порывами до 18 м/с идет в Нижегородскую область Общество

По данным Гидрометцентра, 19 марта в Нижегородской области прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 м/с. В связи с этим энергетики филиала "Нижновэнерго" переведены на усиленный режим работы для обеспечения надежного электроснабжения.

На случай аварийных ситуаций готовы 276 оперативных бригад, в составе которых 981 специалист и 426 единиц спецтехники.

Особое внимание уделено социально значимым и инфраструктурным объектам. Для их энергоснабжения в экстренных ситуациях подготовлены 234 резервных источника общей мощностью 7,6 МВт.

Энергетики напоминают: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя к ним приближаться. Об этом необходимо сразу сообщить в энергокомпанию или МЧС.