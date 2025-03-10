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Общество

Ветер с порывами до 18 м/с идет в Нижегородскую область

19 марта 2025 18:08  [70] Общество
Ветер с порывами до 18 м/с идет в Нижегородскую область

По данным Гидрометцентра, 19 марта в Нижегородской области прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 м/с. В связи с этим энергетики филиала "Нижновэнерго" переведены на усиленный режим работы для обеспечения надежного электроснабжения.  

На случай аварийных ситуаций готовы 276 оперативных бригад, в составе которых 981 специалист и 426 единиц спецтехники.  

Особое внимание уделено социально значимым и инфраструктурным объектам. Для их энергоснабжения в экстренных ситуациях подготовлены 234 резервных источника общей мощностью 7,6 МВт.  

Энергетики напоминают: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя к ним приближаться. Об этом необходимо сразу сообщить в энергокомпанию или МЧС.

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Теги:
Нижновэнерго Погода Энергетика
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