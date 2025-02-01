Инженеры-энергетики могут получать до 165 тысяч рублей в Нижнем Новгороде Экономика

Сервис SuperJob проанализировал в январе 2025 года предложения работодателей и ожидания соискателей на позицию "инженер-энергетик" в строительной сфере. Исследование показало, что в Нижнем Новгороде специалисты этой профессии могут получать до 165 тысяч рублей в месяц.

Максимальный доход в сфере жилой недвижимости для инженеров-энергетиков достигает 260 тысяч рублей в Москве и 210 тысяч — в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде на самые высокие зарплаты могут рассчитывать профессионалы с опытом работы от трех лет, экспертным уровнем в области энергоаудита, отличным знанием технологических процессов энергетического оборудования и управленческими навыками.

Зарплатные ожидания зависят от квалификации и опыта кандидата. Специалист с неполным высшим энергетическим образованием и базовыми знаниями нормативной документации может рассчитывать на 40-60 тысяч рублей. Соискатели с дипломом инженера-энергетика, допуском по электробезопасности IV группы и опытом работы от года могут зарабатывать 60-70 тысяч рублей. Доход в диапазоне 70-95 тысяч рублей предлагают профессионалам с допуском V группы, навыками эксплуатации энергосистем, знанием английского языка на техническом уровне и стажем от двух лет.

На максимальную оплату — от 95 до 165 тысяч рублей — претендуют эксперты в области энергоаудита с опытом руководящей работы.

Ранее сообщалось, что брокер может получать до 2 млн рублей в месяц в Нижнем Новгороде.