Конкурс по ремонту бомбоубежища в Сормове объявили повторно

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Повторно объявлен конкурс на проведение капитального ремонта бомбоубежища на территории ГКОУ "Первый санаторный детский дом". Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Учреждение находится в Сормовском районе по адресу улица Никиты Рыбакова,14а.
Начальная цена контракта составила 15,3 млн рублей. Заявки принимаются до 4 апреля.
Победитель конкурса должен будет также модернизировать все коммуникации, установить новое электрооборудование и другие работы.
Отметим, что в прошлый раз документы на участие принимали до 18 марта. Но ни одной заявки не поступило.
Ранее стало известно, что администрация Нижнего Новгорода в 2025 году не планирует ремонтировать бункер на Стрелке.
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