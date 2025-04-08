Генконсул Китая подверг критике новую торговую политику США Экономика

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Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо подверг критике новую торговую политику США, назвав её проявлением одностороннего давления, которое нарушает международные нормы. Его комментарий опубликовало ИА "НТА-Приволжье".

По его словам, инициатива Вашингтона по введению так называемых "взаимных тарифов" фактически развязывает глобальную торговую войну и уже вызвала негативную реакцию со стороны мирового сообщества. Китай, в свою очередь, оперативно отреагировал, введя ответные меры и заявив о готовности отстаивать принципы многосторонности и экономической глобализации.

Сян Бо подчеркнул, что используемый США метод расчёта тарифов — на основе соотношения торгового дефицита с отдельными странами и объёма их экспорта в США — не имеет ни экономического, ни правового обоснования. Такой подход, по его мнению, грубо нарушает правила честной торговли и наносит ущерб законным интересам всех стран.

Он также отверг аргументы США о якобы "проигрышной" позиции в международной торговле. По его словам, Америка десятилетиями извлекала выгоду из глобальных торговых процессов, а теперь, под предлогом "взаимности", пытается навязать силовую модель взаимодействия, продвигая собственные гегемонистские амбиции в ущерб другим государствам.

Глава китайской дипмиссии отметил, что новая тарифная политика США подрывает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах Всемирной торговой организации. Эта система долгие годы способствовала снижению конфликтов, обеспечивая стабильность и рост мировой экономики. Введение "взаимных тарифов", напротив, разрушает существующий порядок и угрожает глобальным производственным и логистическим цепочкам.

Сян Бо подчеркнул: Пекин не стремится к торговой конфронтации, но и не намерен отступать. Китай готов защищать свои законные интересы и продолжит продвигать открытость, либерализацию торговли и инвестиционную привлекательность, несмотря на внешнее давление.

Он призвал США отказаться от ошибочного курса, вернуться к конструктивному диалогу и совместно с другими странами найти сбалансированные решения экономических разногласий. По его словам, Китай будет и дальше углублять институциональную открытость, совершенствовать деловой климат и делиться возможностями своего развития с другими государствами.

Сян Бо также подтвердил приверженность Китая многостороннему подходу и готовность активно участвовать в укреплении системы ВТО. Он отметил, что глобальные вызовы требуют коллективных решений, а экономическая глобализация остаётся необратимой исторической тенденцией.

В завершение консул напомнил о динамичном развитии китайско-российского сотрудничества. В 2024 году объём двусторонней торговли достиг рекордных 244,8 млрд долларов, несмотря на внешние вызовы. По его словам, партнёрство между двумя странами устойчиво и будет и дальше укрепляться, способствуя формированию более открытой, инклюзивной и сбалансированной мировой экономики.