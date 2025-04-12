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Общество

Найден кот упавшего в колодец жителя Богородского округа

14 апреля 2025 13:37  [105] Общество
Кота провалившегося в колодец нижегородца нашли

Фото: телеграм-канал "Кстати..."

В Богородском округе кот, хозяин которого упал в колодец и чуть не погиб, нашелся. Об этом сообщает телеграм-канал "Кстати". 

Напомним, житель Богородского округа во время поисков питомца провалился в заброшенный колодец. Мужчина не надеялся на спасение, так как связь не ловила, а из колодца его никто бы не услышал, поэтому он записал прощальное видео на телефон.

Однако дозвониться до экстренных служб ему все же удалось. Сотрудники связались с женой пострадавшего, а затем на помощь пришли соседи, которые благополучно спасли мужчину. В результате инцидента нижегородец сломал пятку и получил повреждение руки.

После огласки этой истории в СМИ жители региона решили помочь с поисками кота: они писали и присылали фотографии разных потерявшихся котов. В итоге домашний любимец был найден в соседней деревне. Он нашел укрытие в брошенном доме, где спал на диванах, пил воду, капающую с протекающей крыши, а по ночам охотился. 

Жители деревни рассказали об этом жене пострадавшего. В итоге пушистик благополучно вернулся домой.

Ранее сообщалось, что кошку, застрявшую в ливневке около Нижегородской ярмарки, удалось спасти.

 

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Теги:
Богородский район Животные Поиск
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