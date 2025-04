"Школа 21" в Нижнем Новгороде запустила основное обучение Общество

Фото: Сергей Досталев

В кампусе "Школы 21" в Нижнем Новгороде начался этап основного обучения. Этот образовательный проект предлагает бесплатное обучение в сфере цифровых технологий всем желающим старше 18 лет, успешно прошедшим отбор, сообщили в облправительстве.

В текущем наборе обучение начали 173 участника. Все они преодолели 26-дневный интенсивный отбор, известный как "бассейн". Средний возраст студентов составляет 29 лет, самому старшему — 51 год. Женщины составляют 23% от общего числа учащихся.

Большинство студентов — жители Нижегородской области. Однако в программу также поступили участники из других регионов, включая Владимирскую и Кировскую области, а также Краснодарский край. Примечательно, что 36% поступивших ранее не имели опыта в ИТ-сфере.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков подчеркнул значимость проекта: "Нижегородская область — один из ведущих ИТ-центров страны. Мы создаем условия для развития специалистов и формируем экосистему образования, частью которой стала "Школа 21". Это не просто обучение, а сообщество, которое продолжит взаимодействовать и после выпуска".

Образовательная программа охватывает ключевые направления: языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также DevOps, базы данных и сетевые технологии. Обучение построено по принципу "равный равному" — участники учатся друг у друга, проверяют работы и получают поддержку от более опытных коллег.

Заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Калашников отметил: "Сбер как технологическая компания видит свою задачу в подготовке кадров. "Школа 21" обучает специалистов в стратегически важных ИТ-направлениях — от искусственного интеллекта до кибербезопасности. Выпускники внесут вклад в развитие региона как ИТ-центра".

Программа также включает трехмесячную стажировку в профильных компаниях, что позволяет студентам применить полученные знания на практике. Кроме технических навыков, участники развивают и так называемые «мягкие» компетенции — коммуникацию, командную работу и критическое мышление.

Директор нижегородского кампуса Александр Пересыпкин поздравил студентов с началом обучения: "Вы стоите на пороге мира цифровых технологий, полного вызовов и возможностей. "Школа 21" даст вам инструменты для реализации собственных идей, способных повлиять на развитие региона и общества".

Кампус "Школы 21" в Нижнем Новгороде был открыт в декабре 2024 года. Проект реализуется Сбером при поддержке губернатора Глеба Никитина и по поручению президента России Владимира Путина. Образование в школе не требует предварительных знаний, дипломов или опыта программирования. Обучение проходит на российской цифровой платформе, ориентированной на актуальные потребности ИТ-рынка и задачи нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".