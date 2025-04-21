Взрывное устройство ищут в здании на Почаинской в Нижнем Новгороде

На улице Почаинская в Нижнем Новгороде 24 апреля проводится проверка из-за возможной угрозы взрывного устройства, сообщает НТА-Приволжье.
Из здания Корпоративного университета правительства Нижегородской области, расположенного по адресу Почаинская, 17К, была проведена эвакуация людей.
Организаторы мероприятия подтвердили, что в соседнем здании идет поиск подозрительного предмета и подчеркнули, что это не учебная тревога.
На месте работают сотрудники спецслужб, включая кинолога с собакой. Официальные комментарии от представителей правоохранительных органов пока не поступили.
Напомним, что в Нижегородской области задержали мужчину, который планировал устроить теракт на телевышке.
Кроме того, сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта на объекте нефтехимического производства в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+