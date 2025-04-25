Повторный аукцион проведут по проекту жилой застройки в Дзержинске

Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области объявит повторные торги по проекту комплексного развития территории (КРТ) в Дзержинске. Как пишет "Ъ-Приволжье", об этом сообщила профильный министр Дарья Шунаева.
Ранее состоявшийся аукцион не вызвал интереса у потенциальных инвесторов, в связи с чем было принято решение доработать финансово-экономическую модель проекта.
Проект КРТ охватывает территорию, ограниченную проспектом Дзержинского, улицами Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой. В рамках проекта планировалось расселение и снос 54 ветхих домов на площади более 15 га. На освободившейся территории планируется строительство жилого комплекса общей площадью 180 тысяч квадратных метров, а также детского сада на 280 мест.
Стартовая цена права на реализацию проекта ранее составляла 24,2 млн рублей. После корректировки условий власти рассчитывают привлечь инвесторов и реализовать проект, направленный на обновление городской среды и улучшение качества жизни жителей Дзержинска.
Ранее сообщалось, что региональный минград утвердил проект КРТ на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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