Участников СВО из Арзамаса наградили в преддверии Дня Победы Общество

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе прошла церемония вручения наград участникам специальной военной операции, проявившим мужество и отвагу при защите Отечества. Мероприятие состоялось в Центре культурного развития накануне Дня Победы, сообщили в региональном правительстве.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Андрей Гнеушев подчеркнул, что День Победы остаётся великим и светлым праздником для всей страны. Он напомнил, что 80 лет назад советские солдаты остановили страшную войну, сокрушили врага и подарили последующим поколениям жизнь под мирным небом. "Сегодня их внуки и правнуки вновь стоят на защите независимости нашей страны. Наш долг — сохранить память о Великой Победе, знать и беречь историю своей Родины", — отметил он.

Медалью "За отвагу" награждён рядовой запаса Николай Щипакин. Медаль Суворова получил рядовой запаса Дмитрий Пахрин. Медали "За храбрость" II степени вручены младшему сержанту запаса Александру Евстифееву и рядовому запаса Алексею Мельникову.

Также были вручены награды троим участникам СВО, погибшим при выполнении боевых задач. Орден Мужества посмертно присуждён рядовому Дмитрию Юрлову. Медалей "За отвагу" посмертно удостоены сержант Юрий Орлов и ефрейтор Дмитрий Чупра. Награды были переданы вдовам погибших.

По завершении церемонии в Центре культурного развития прошёл праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов военной службы, участников СВО и их семей.

"Наш общий долг — сказать спасибо каждому, кто сохраняет память о Победе. Расскажите своим детям о родных, ушедших на фронт, поделитесь семейными историями — только так мы сможем быть достойны памяти павших", — сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Напомним, что также накануне 9 Мая в Арзамасе с почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в годы ВОВ.