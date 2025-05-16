Нижегородская область начинает диалог с Катаром о сотрудничестве Экономика

Фото: организаторы форума

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин стал участником бизнес-диалога "Россия — Катар", который прошел в рамках XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum 2025". Организатором встречи выступила общественная организация "Деловая Россия".

Как подчеркнул Дмитрий Старостин, это стало первым официальным обсуждением перспектив взаимодействия между регионом и Катаром.

"Пока у нас нет масштабных совместных проектов с Катаром, но мы намерены это изменить. Мы предложили сразу несколько направлений для сотрудничества, которые представляют взаимный интерес. Нижегородская область готова стать площадкой для выхода катарских партнеров на российский рынок. Особое внимание наши коллеги проявили к промышленному сектору и высоким технологиям, включая ИТ-сферу", — отметил Старостин.

Среди других перспективных направлений он выделил экспорт агропродукции из Нижегородской области в Катар. Также регион заинтересован в запуске совместных образовательных и научных инициатив с университетами арабской страны.

Во время диалога стороны обсудили конкретные шаги по снижению барьеров для российских компаний, планирующих выход на рынок Катара. Кроме того, звучали предложения по созданию совместных инфраструктурных проектов, обмену технологиями и развитию кадрового потенциала.

Ранее сообщалось, что возможности нижегородских ИТ-разработок заинтересовали представителей Торгово-промышленной палаты Дубая.