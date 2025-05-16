В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 мая 2025 09:45  [85] Нижегородский бизнес может принять участие в переговорах с высокотехнологичными компаниями Белоруссии
19 мая 2025 09:00  [153] Нижегородская область начинает диалог с Катаром о сотрудничестве
18 мая 2025 13:54  [371] PHP-программисты в Нижнем Новгороде зарабатывают до 410 тысяч рублей в месяц
16 мая 2025 21:50  [438] Наценки на социально значимые продукты снизились в торговых сетях России
16 мая 2025 18:10  [550] Нижегородский облбюджет хотят увеличить почти на 148 млн за счёт благотворителей
16 мая 2025 15:40  [371] Проект "Производительность труда" помог еще одному нижегородскому предприятию
16 мая 2025 15:20  [584] "Красное Сормово" выиграло у финской Wartsila иск на 3,4 млн евро
16 мая 2025 13:15  [596] Нижегородцам не грозит рост цен на лекарства из-за решения США
16 мая 2025 12:15  [491] На 18% увеличится выработка у нижегородской компании промышленного оборудования благодаря федпроекту «Производительность труда»
16 мая 2025 11:21  [451] Спрос на строителей вырос на 14% в Нижегородской области
Экономика

Нижегородская область начинает диалог с Катаром о сотрудничестве

19 мая 2025 09:00  [153] Экономика
Нижегородская область начинает диалог с Катаром о сотрудничестве

Фото: организаторы форума

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин стал участником бизнес-диалога "Россия — Катар", который прошел в рамках XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum 2025". Организатором встречи выступила общественная организация "Деловая Россия".

Как подчеркнул Дмитрий Старостин, это стало первым официальным обсуждением перспектив взаимодействия между регионом и Катаром.

"Пока у нас нет масштабных совместных проектов с Катаром, но мы намерены это изменить. Мы предложили сразу несколько направлений для сотрудничества, которые представляют взаимный интерес. Нижегородская область готова стать площадкой для выхода катарских партнеров на российский рынок. Особое внимание наши коллеги проявили к промышленному сектору и высоким технологиям, включая ИТ-сферу", — отметил Старостин.

Среди других перспективных направлений он выделил экспорт агропродукции из Нижегородской области в Катар. Также регион заинтересован в запуске совместных образовательных и научных инициатив с университетами арабской страны.

Во время диалога стороны обсудили конкретные шаги по снижению барьеров для российских компаний, планирующих выход на рынок Катара. Кроме того, звучали предложения по созданию совместных инфраструктурных проектов, обмену технологиями и развитию кадрового потенциала.

Ранее сообщалось, что возможности нижегородских ИТ-разработок заинтересовали представителей Торгово-промышленной палаты Дубая.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Международное сотрудничество Технологии
Поделиться:
Новости по теме
15 мая 2025 18:07  [593] Нижегородские компании вышли на международный рынок через форум в Казани
11 апреля 2025 14:28  [510] Антон Гаранин представил инвестпотенциал Нижегородской области на международном инвестиционном конгрессе в ОАЭ
30 августа 2024 15:37  [1243] Нижегородская область будет расширять сотрудничество с Индией в сфере образования
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных