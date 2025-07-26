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Политика

Станкевич укрепил лидерство в медиарейтинге нижегородских парламентариев

31 июля 2025 09:28  [128] Политика
Станкевич укрепил лидерство в медиарейтинге нижегородских парламентариев

Фото: Александр Воложанин

Юрий Станкевич, Ольга Щетинина и Александр Вайнберг стали самыми заметными в информационном пространстве среди представителей Нижегородской области в Федеральном собрании по итогам второго квартала 2025 года.

Об этом сообщает pravda-nn.ru, публикуя результаты последнего рейтинга медиаактивности депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации от региона.

По словам заведующего кафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ Президентской академии Никиты Шангина, высокая активность в СМИ позволяет политикам демонстрировать вовлечённость в реальные дела, а не просто присутствие в структурах власти.

Лидером медиарейтинга вновь стал заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Его МедиаИндекс за апрель–июнь 2025 года составил 8603,1.

Станкевич сохраняет устойчивое присутствие в информационном поле: он регулярно комментирует острые темы в своём Telegram-канале и даёт интервью СМИ. В числе последних обсуждаемых вопросов с его комментариями — рост тарифов на электроэнергию, развитие особой экономической зоны "Кулибин" и инициатива по созданию единой системы газовых баллонов.

На втором месте рейтинга — сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина с МедиаИндексом 4434,9. Она активно участвует в общественных инициативах и не боится высказываться на социально значимые темы.

В минувшем квартале Щетинина вручала награды лучшим соцработникам региона, провела встречу с представителями фонда "Защитники Отечества", где обсуждались меры поддержки участников СВО, включая этапы реабилитации. Кроме того, она приняла участие в открытии школы поддержки жен и матерей бойцов СВО "Жизнь после Победы" в Нижнем Новгороде.

Замыкает тройку самых медийных представителей региона сенатор Александр Вайнберг. Его МедиаИндекс за второй квартал составил 4269.

Вайнберг стал настоящим открытием рейтинга, резко увеличив своё присутствие в прессе. Одним из самых заметных его появлений стало участие в презентации новой песни, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую он представил совместно с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым).

Также в июне Александр Вайнберг встретился с участниками проекта "Герои. Нижегородская область" на площадке КУПНО, продолжая укреплять свой имидж активного сенатора.

Напомним, что Глеб Никитин вошёл в ТОП-5 губернаторов в Telegram по итогам июня.

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Теги:
Госдума Совет Федерации Социальные сети
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