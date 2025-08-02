Мэр Щелоков рассказал о последствиях урагана в Арзамасе Происшествия

Мэр городского округа Арзамас Александр Щелоков высказался о последствиях непогоды, обрушившейся на город вечером 2 августа. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

"Имеем предварительную картину по отключениям электроэнергии, но, видимо, это еще не все. Уже начали работать. Идти будут от большего к меньшему", - проинформировал Щелоков.

Чиновник уточнил, что находится на связи с руководством Нижновэнерго. "Запрос отправил на дополнительные бригады для сельских населенных пунктов (Чернуха, Ломовка)", - написал мэр Арзамаса.

Затопления наблюдаются почти по 100 адресам в нижней части Арзамаса и в Выездном. По его словам, коммунальщики в первую очередь будут работать в кварталах Лермонтова - Крылова-Октябрьской. Сам он также планирует работать на местах.

"По сорванным и нарушенным крышам проблемы есть. По домам, где есть управляющие компании, передаем им в работу. По домам, где нет управляющих компаний, включаться нужно всем. Параллельно будут смотреть цену ущерба и восстановления", - сообщил глава округа.

Что до поваленных деревьев, то по ним поступило почти 20 заявок. Разбирать их начнут через час.

Кроме того, наблюдались перебои в работе службы 112. "Переводят на генераторы связь", - сказал чиновник. На генератор перевели и лагерь "Водопрь".

А еще произошли подтопления в двух детских садах.

Напомним, что ливни с градом ожидаются также ночью и днем 3 августа.