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Происшествия

Мэр Щелоков рассказал о последствиях урагана в Арзамасе

02 августа 2025 20:56  [1] Происшествия

Мэр городского округа Арзамас Александр Щелоков высказался о последствиях непогоды, обрушившейся на город вечером 2 августа. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале. 

"Имеем предварительную картину по отключениям электроэнергии, но, видимо, это еще не все. Уже начали работать. Идти будут от большего к меньшему", - проинформировал Щелоков.

Чиновник уточнил, что находится на связи с руководством Нижновэнерго. "Запрос отправил на дополнительные бригады для сельских населенных пунктов (Чернуха, Ломовка)", - написал мэр Арзамаса. 

Затопления наблюдаются почти по 100 адресам в нижней части Арзамаса и в Выездном. По его словам, коммунальщики в первую очередь будут работать в кварталах Лермонтова - Крылова-Октябрьской. Сам он также планирует работать на местах. 

"По сорванным и нарушенным крышам проблемы есть. По домам, где есть управляющие компании, передаем им в работу.  По домам, где нет управляющих компаний, включаться нужно всем. Параллельно будут смотреть цену ущерба и восстановления", - сообщил глава округа. 

Что до поваленных деревьев, то по ним поступило почти 20 заявок. Разбирать их начнут через час. 

Кроме того, наблюдались перебои в работе службы 112. "Переводят на генераторы связь", - сказал чиновник. На генератор перевели и лагерь "Водопрь". 

А еще произошли подтопления в двух детских садах. 

Напомним, что ливни с градом ожидаются также ночью и днем 3 августа. 

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Теги:
Арзамас Деревья Погода
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