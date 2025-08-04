Нижегородцев ждут теплые, но дождливые выходные Общество

В ближайшие выходные, 9 и 10 августа, в Нижнем Новгороде установится теплая, но пасмурная и дождливая погода. Таковы данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу утром температура составит около +18°C, днем воздух прогреется до +22°C, к вечеру опустится до +19°C, а ночью — до +15°C. Ожидаются дожди и западный, юго-западный ветер со скоростью 1,6–4,4 м/с, при порывах — до 11 м/с.

В воскресенье погодные условия существенно не изменятся: сохранятся облачность и осадки. Утром прогнозируется +18°C, днем — до +22°C, вечером — +19°C, а ночью температура вновь опустится до +15°C. Ветер будет слабым — 1,2–2,5 м/с, с порывами до 8 м/с.

Для сравнения, самую теплую погоду среди городов-миллионников в эти выходные синоптики обещают в Краснодаре — до +33°C. В Ростове-на-Дону и Волгограде ожидается до +30°C. А вот холоднее всего будет в Новосибирске, где температура днем не превысит +19°C. В Красноярске и Уфе потеплеет лишь до +21°C.

Ранее эксперт объяснил, почему климат в России вышел из-под контроля.