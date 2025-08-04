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Общество

Нижний Новгород готовится к аномальным ливням

04 августа 2025 11:09  [102] Общество
Нижний Новгород готовится к аномальным ливням

Нижегородские службы усиленно готовятся к мощным осадкам, которые, по данным метеорологов, стремительно движутся в сторону региона. Аномальные ливни, уже достигшие Подмосковья, в ближайшие часы могут накрыть Нижегородскую область и ее столицу.

Ранее непогода уже проявила себя в Арзамасе: за сутки там выпало 110 мм осадков. Это почти в два раза больше месячной нормы для августа.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижегородской области сообщили, что на фоне приближающегося циклона все городские дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

Как уточняют синоптики, сегодня во второй половине дня на центральную часть России обрушатся ливни, которые могут достигать до 80 мм осадков за сутки, что примерно соответствует средней норме за весь август. В Нижнем Новгороде службы рабочие очищают ливневую канализацию от мусора и опавшей листвы, проверяют дренажные колодцы и готовят водооткачивающее оборудование.

"Мы круглосуточно следим за ситуацией и будем оперативно реагировать на изменения погоды, – отметили в профильном департаменте городской администрации.

О потенциальной угрозе предупреждает и МЧС региона. По их данным, в течение ближайшие часы 4 августа местами по региону ожидаются сильные дожди. Непогода сохранится и в течение следующих суток.

Спасатели призывают граждан быть особенно осторожными. Водителям рекомендуют снижать скорость, избегать передвижения по низинам и по возможности отказаться от поездок в часы пика осадков.
 

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Теги:
Лето Погода
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