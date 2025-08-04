556 участников СВО и их близких зачислили в нижегородские вузы по спецквоте Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В ходе приемной кампании 2025 года в университеты Нижнего Новгорода по отдельной квоте для участников специальной военной операции (СВО) и их детей зачислены 556 человек. Об этом стало известно на пресс-конференции 8 августа, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Всего на 2025/2026 учебный год нижегородские вузы зарезервировали 886 бюджетных мест по этой квоте. Таким образом, более половины отведенных мест оказались заняты.

Напомним, отдельная квота для участников СВО и их детей была введена в конце 2022 года указом президента Владимира Путина. Согласно документу, не менее 10% бюджетных мест на каждой специальности в вузах должны быть выделены для этой категории граждан. Поступление осуществляется по отдельному конкурсу, независимо от общего потока. С 2025 году действие квоты распространяется и на детей участников боевых действий, проходивших на территории Российской Федерации.

Наибольшее количество зачисленных по квоте зафиксировано в ННГУ имени Н.И. Лобачевского — 159 человек. Все отведенные места были полностью заняты. В Мининский университет поступили 80 человек — в два раза больше, чем в прошлом году, когда было подано 45 заявлений.

В НГТУ имени Р.Е. Алексеева по квоте зачислены 87 студентов. В НГЛУ имени Н.А. Добролюбова — 19 человек, в ННГАСУ — 38.

Как пояснила начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферой министерства образования и науки Нижегородской области Ирина Зверева, неиспользованные места по квоте перераспределяются либо на другие льготные программы, либо возвращаются в общий конкурс.

Представители вузов отметили, что в основном по данной квоте поступают дети участников СВО. Сами бойцы чаще выбирают заочную форму, которую удобнее совмещать с работой. Для них, кстати, них вузы предлагают дополнительные меры поддержки. Так, например, в НГТУ имени Алексеева обучение на заочном отделении для участников СВО полностью оплачивается, а в ННГУ предоставляют скидки на платную форму обучения, если абитуриенту не хватило места на бюджете.

Ранее сообщалось, что в рамках основного этапа приемной кампании в Нижнем Новгороде на бюджетные места поступили 8698 человек.