По факту трагической гибели ребёнка на Автозаводе возбудили уголовное дело Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка. Дело было возбуждено по статье 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

По предварительным данным следствия, 9 августа 2025 года на улице Раевского произошло обрушение заброшенного гаража. В этот момент рядом с ним проходили мужчина с шестилетним сыном. Обломки накрыли ребёнка, не оставив ему шанса на спасение.

На месте работают специалисты оперативных служб и представители районной администрации. Они проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Спасатели извлекли тело мальчика из-под завалов.

Глава города Юрий Шалабаев взял ситуацию на личный контроль.