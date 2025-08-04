Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 августа 2025 09:05  [78] По факту трагической гибели ребёнка на Автозаводе возбудили уголовное дело
09 августа 2025 20:35  [343] 6-летнего мальчика насмерть придавило гаражом в Автозаводском районе
09 августа 2025 20:00  [389] Экскурсионный паровоз с туристами сошел с рельсов под Арзамасом
09 августа 2025 18:20  [285] Мошенники выманили у пенсионера из Дзержинска более миллиона рублей
09 августа 2025 15:00  [315] Житель Шахуньи с ножом угрожал дочери расправой
09 августа 2025 11:00  [395] Бастрыкину доложат об убийстве женщины в Дзержинске
08 августа 2025 18:00  [464] ФСБ изъяла 40 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Нижегородской области
08 августа 2025 17:55  [615] "Была позитивным человеком": знакомые — о зверски убитой женщине из Дзержинска
08 августа 2025 14:26  [626] Тело задушенной женщины нашли в лесу в Дзержинске
08 августа 2025 14:10  [772] СК озвучил возможную причину смерти звезды "Дома-2"
Происшествия

По факту трагической гибели ребёнка на Автозаводе возбудили уголовное дело

10 августа 2025 09:05  [78] Происшествия
По факту трагической гибели ребёнка на Автозаводе возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка. Дело было возбуждено по статье 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

По предварительным данным следствия, 9 августа 2025 года на улице Раевского произошло обрушение заброшенного гаража. В этот момент рядом с ним проходили мужчина с шестилетним сыном. Обломки накрыли ребёнка, не оставив ему шанса на спасение.

На месте работают специалисты оперативных служб и представители районной администрации. Они проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Спасатели извлекли тело мальчика из-под завалов.

Глава города Юрий Шалабаев взял ситуацию на личный контроль.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
несчастный случай Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных